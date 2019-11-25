  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Gündem > Barış Pınarı şehidi Akkaya’ya veda

Barış Pınarı şehidi Akkaya’ya veda

Barış Pınarı şehidi Akkaya’ya veda
Giriş Tarihi: 25.11.2019

BARIŞ 'nda zırhlı askeri aracın çarpması sonucu şehit olan (22), 'da son yolculuğuna uğurlandı.

BARIŞ Pınarı Harekatı'nda zırhlı askeri aracın çarpması sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Mustafa Akkaya (22), Afyonkarahisar'da son yolculuğuna uğurlandı. Şanlıurfa'dan askeri uçakla gönderilen şehidin naaşı, karayoluyla İscehisar'ın Karaağaç köyüne getirildi. Şehidin ailesinin oturduğu evin çevresine Türk bayrakları asılırken, yakınları acılı aileyi yalnız bırakmadı. 8 ay önce askerliğini yaptıktan sonra piyade uzman onbaşı olarak TSK'ya katılan Akkaya'nın 10 gün önce de harekata katıldığı belirtildi. Akkaya, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında dualarla toprağa verildi.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Barış Pınarı şehidi Akkaya’ya veda haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN