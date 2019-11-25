Barış Pınarı şehidi Akkaya’ya veda

BARIŞ Pınarı Harekatı'nda zırhlı askeri aracın çarpması sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Mustafa Akkaya (22), Afyonkarahisar'da son yolculuğuna uğurlandı.

BARIŞ Pınarı Harekatı'nda zırhlı askeri aracın çarpması sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Mustafa Akkaya (22), Afyonkarahisar'da son yolculuğuna uğurlandı. Şanlıurfa'dan askeri uçakla gönderilen şehidin naaşı, karayoluyla İscehisar'ın Karaağaç köyüne getirildi. Şehidin ailesinin oturduğu evin çevresine Türk bayrakları asılırken, yakınları acılı aileyi yalnız bırakmadı. 8 ay önce askerliğini yaptıktan sonra piyade uzman onbaşı olarak TSK'ya katılan Akkaya'nın 10 gün önce de harekata katıldığı belirtildi. Akkaya, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında dualarla toprağa verildi.