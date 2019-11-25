CHP Genel Merkezi’nde çete var!

Muharrem İnce, “Beştepe’ye giden CHP’li” yalanıyla partisinde patlak veren kumpasla ilgili dün Yalova’da konuştu. Kumpasın Genel Merkez’de bir çete tarafından üretildiğini söyleyen ve Kılıçdaroğlu’na tepki gösteren İnce, “İftira atarak bunu yapan sensin. Kendi partinin evladına iftira atıyorsun. CHP temiz siyaset iddiasında ise önce bu pisliği temizlemeli” dedi

Günlerdir Türkiye gündemine oturan "Külliye'ye giden CHP'li" iddiasıyla ilgili, dün Muharrem İnce'den açıklama geldi. Memleketi Yalova'da basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İnce, hakkında üretilen dedikodu ve kumpasın merkezinin CHP Genel Merkezi olduğunu ve kumpası Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun da bildiğini söyledi.

DEMEKKİ ÖNCEDEN BİLİYOR

Bu iddianın ortaya atıldığı ilk günden beri sonuçlarını tahmin ettiğini söyleyen İnce, "Ben bunun böyle olacağını tahmin ettim. Bu yalan haber çıkınca hissettim, burada bir tezgah var dedim. Arkadaşlara bir twit atalım komplo var diyelim dedim. Sonra Sayın Genel Başkan bir TV kanalına çıktı ve orada gazeteci sordu. Sayın Başkan, 'Şaşırmadım. Doğrudur ama ismi açıklayamam' dedi. Demek ki önceden biliyor" dedi.

KILIÇDAROĞLU'NU ARADIM

İddialarla ilgili Kılıçdaroğlu'nu aradığını anlatan İnce, "Sayın genel başkana 11.23'de telefon açtım. 14 dakika sonra geri dönüş yaptı. 8 dakika konuştuk. Dedim ki 'Burada bir yalan var. Partimiz yara alacak. Yanınıza geleyim. Birlikte görüntü verelim. Hiçbir CHP'li bunu yapmaz. Bir kere bu kişi ben değilim. Gel bu badireyi atlatalım. Parti yara alacak. Kaptan sizsiniz' dedim. 'Tamam haber vereceğim sana' dedi, haber falan vermedi.

BURADA BİR TEZGAH VAR

Ortada bir tezgah olduğunu ve sorumluların açığa çıkarılması gerektiğini kaydeden İnce, "24 Haziran akşamından bu yana bir kampanya var. Seçim akşamı neredeydi? Yok alkollüydü! Yok baskı altındaydı. Hakkımda çıkan dedikoduların hepsi CHP Genel Merkezi'nde üretilmiştir. Madem siyasette en güçlü dönemdeymiş niye bu kadar uğraşıyorsun o zaman? CHP Türkiye'de temiz siyaset iddiasında ise önce bu pisliği temizlemelidir. Arınma, temizlik buradan başlayabilir. Başkan Erdoğan bu konunun hiçbir tarafında yoktur. Zaten meydan okudu 'Bir iddian varsa ispat et' dedi. Bu malzemeyi veren, iftira atan sensin. Kendi partinin evladına iftira atıyorsun" ifadelerini kullandı.



'MUTLAKA HESAPLAŞACAĞIZ'

KILIÇDAROĞLU'NA barış eli uzattığını ancak kendisinin kabul etmediğini dile getiren İnce, "Tek başıma kalsam da yine mücadele edeceğim. Doğru yaptığıma inanıyorum. Bu söz ortaya atıldığında 'Biliyorum. Doğrudur' demek yerine. 'Bu Muharrem İnce'ye ya da CHP'nin hiçbir evladına yakışmaz' demesi gerekirdi" dedi. Bu kumpasa sessiz kalan partililere de tepki gösteren İnce, "Beni ne diye savunmuyorsunuz arkadaşlar? Cumhurbaşkanlığı adaylığında otobüsüme binmek için torpil yapmadınız mı? Ben size ne yaptım ya? Ben bu ülkede yıllarca vekillik yapmışım. Genel Başkanıma söylerim. Twit atarım. Başkan Erdoğan'la da, Bahçeli ile de, Akşener'le de görüşürüm. Sen CHP'ye kumpas mı var diyorsun? Kim kumpas kuracak sana? Dedikodu AK Parti Genel Merkezi'nden mi çıkıyor? CHP'den çıkıyor. Bu hesabı görmeden yürüyemeyiz. Mutlaka hesaplaşacağız" şeklinde konuştu.



'BÖYLE BİRİ VARSA PARTİDEN ATACAKSINIZ'

GAZETECİ Rahmi Turan'ın iddiasının kaynağı olarak gösterdiği Talat Atilla'nın da konuşması gerektiğini dile getiren İnce, "Genel Başkan Atilla'ya konuşmasını söylemelidir. Arkası çorap söküğü gibi gelecek 48 saatte disipline verecek partiden atacaksınız. Ben bu işi direkt Kılıçdaroğlu yaptı. Komployu o kurdu dersem partim yara alır. Bu iş kurultaya yönelik mi bilemem. Bunu en iyi komployu kuranlar bilir. Evet ben Genel Merkez'deki bir çeteden bahsettim. Onlar kendini biliyor. Yazın aynı teknede tatil yaptılar. Bir buçuk sene sustum. Ama şimdi konuşuyorum. 'Beni aday gösterirken nasıl olsa üçüncü olur. Biz de onu siyasetten sileriz' dediler. Sonra tabloyu görünce 'Eyvah, Cumhurbaşkanı olmasa da çıtayı yükseltti' dediler. Operasyona başladılar. Bu yapıyı kırmadan CHP yola devam edemez" diye konuştu.



TURAN, GERÇEĞİ İTİRAF ETMİŞTİ

SÖZCÜ Gazetesi'nden Rahmi Turan bir CHP'linin Beştepe'ye giderek Başkan Erdoğan ile görüştüğünü yazmış, Kılıçdaroğlu bunu ekranlarda doğrulamış ve ismi bildiğini söylemişti. İddialara Başkan Erdoğan'ın da tepki göstermesi üzerine Muharrem İnce de bunun kendisine yönelik bir ön kesme girişimi olduğunu söyleyerek CHP yönetimini açıklamaya davet etmişti. Son olarak Rahmi Turan da, "Erdoğan ve İnce haklı. Kaynağım Talat Atilla idi" diyerek itirafta bulunmuştu.