Kırmızı haini MİT affetmedi

Milli İstihbarat Teşkilatı’nın düzenlediği operasyonla, PKK/KCK adına Sincar’da faaliyet yürüten en üst düzey kadın örgüt mensubu “Medya Agit” kod adlı Beraat Afşin etkisiz hale getirildi. Afşin, kırmızı kategoride aranıyordu

PKK/KCK'nın Sincar'daki en üst düzey kadın örgüt mensubu Beraat Afşin MİT'in operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 19 Kasım'da MİT'in operasyonuyla etkisiz hale getirilen Afşin, İçişleri Bakanlığı'nın aranan teröristler listesinde kırmızı kategoride yer alıyordu.



KADIN YAPILANMASININ BAŞI



PKK'nın kırsal kadrosuna 1997'de katılan Afşin, 2000'li yıllarda Türkiye'de silahlı faaliyetler yürüttü ve birçok çatışmaya katıldı. Kandil'de 2010'da 'Mahmur cephe komutanlığında' ise 2014'te görev yapan Afşin, son olarak PKK/KCK'nın silahlı kadın yapılanması "YJA-Star" ve Sincar silahlı kadın yapılanması "YJŞ"de askeri kanat sorumlusu olarak faaliyet yürüttü. Beraat Afşin'in 2017'de Şengal alanına Gare'den geldiği ve burada sözde YJA Star saha komutanı olarak görev yaptığı öğrenildi.



'MEDYA AGİT' 2000'Lİ YILLARDA EYLEMLERE KATILDI



Terör örgütü PKK'ya 1998 yılında katılan Mardin'in Nusaybin ilçe nüfusuna kayıtlı 'Medya Agit' kod adlı Beraat Afşin'in, 2000'li yıllarda Türkiye içinde birçok silahlı eylem ve çatışmaya katıldığı öğrenildi.