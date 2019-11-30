Başkan Erdoğan'dan TANAP paylaşımı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan: 'Dünya gündeminin ticaret savaşlarıyla, terörle, sokak olaylarıyla, istikrarsızlıklarla meşgul olduğu bir dönemde, biz bugün Avrupa'yla Asya’yı TANAP ile bir kez daha birbirine bağlıyoruz.' paylaşımında bulundu.

TANAP'ın Avrupa bağlantısı Edirne'de düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Edirne'nin İpsala ilçesi Sarıcaali Köyü'nde bulunan Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP) MS4 Ölçüm İstasyonu'nda gerçekleştirilen törene, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev katılım sağladı. TANAP Avrupa Bağlantısı Başkan Erdoğan'ın katılımıyla Avrupa'ya bağlandı Başkan Erdoğan'dan TANAP Avrupa Bağlantısı Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar