‘Ölü soyucular’ kira paralarını da yemiş!

İki yıl önce vefat eden milyoner Erol Arkun’un villasını 5 milyon TL’ye satmak isterken yakalanan şebekenin yeni bir marifetleri daha ortaya çıktı! Sahte belgelerle kendilerini mirasçı olarak gösteren zanlıların, talihsiz adamın 330 bin liralık kira gelirini de bankadan çektiği öğrenildi

İzmir'in Buca ilçesinde 2 yıl önce vefat eden ve hiçbir mirasçısı olmayan milyoner Erol Arkun'un mirasçısı gibi veraset ilamı çıkaran şebekenin, birçok ildeki tapu müdürlüklerinde yaptıkları ve teşebbüste kalan işlemlerin miktarının bir milyar liraya yakın olduğu ortaya çıktı. Uluslararası dolandırıcılık şebekesi, Buca Tapu Dairesi Müdürü Fatih Ak'ın dikkati sayesinde çökertilmişti. Geçtiğimiz günlerde tapu dairesinde gözaltına alınan 9 kişilik şebekenin Makedonya'da hazırlanan sahte belgelerle Arkun'un kız kardeşi gibi gösterdiği M.A'ya, Arkun'un hesabına kiracıları tarafından yatırılan 330 bin lirayı da çektirdiği anlaşıldı.

SATIŞLAR MERCEK ALTINDA



Buca Tapu Müdürlüğü'ne başvurup Arkun'a ait 5 milyon TL değerindeki bir villayı satmak istediklerini söyleyince koca bir çeteyi çökerten Buca Tapu Müdürü Fatih Ak, geriye dönük olarak birçok satışın da mercek altına alındığını söyledi. Ak, 10 yıl önce babası vefat eden Erol Arkun'un ailenin tek çocuğu olduğunu öğrenince durumdan şüphelenerek yaptığı araştırmada benzer olayların birçok ilde yapılmaya çalışıldığını, bazılarının yapıldığını ve teşebbüste kalan işlemlerle birlikte miktarın 1 milyar liraya yakın olduğunu söyledi.





İKİ MEZARI VAR!



Öte yandan vefat eden zengin Erol Arkun'un Mezarlıklar Müdürlüğü kayıtlarına göre biri Urla Zeytinalanı, diğeri Karşıyaka Doğançay Mezarlığı'nda olmak üzere iki ayrı mezar yerinin olduğu ortaya çıktı. Karışıklığın neden kaynaklandığı ve hangi mezarın Arkun'a ait olduğu henüz öğrenilemedi.

FATİH ŞENDİL