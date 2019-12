Enerjinin İpek Yolu Avrupa kapısında

Türkiye’nin enerji üssü olma hedefi doğrultusunda önemli bir adım daha atıldı. Azerbaycan gazını Avrupa’ya taşıyacak TANAP’ın Avrupa bağlantısı gerçekleştirildi. Törende enerjiyi çatışma değil işbirliği alanına çevirme çağrısı yapan Erdoğan, “TANAP’la 16 milyar metreküplük Azerbaycan doğalgazının Türkiye ve Avrupa’nın istifadesine sunulması hayalden çıkıp gerçeğe dönüştü” dedi

TANAP'ın Avrupa Bağlantısı töreni Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bosna Hersek Cumhurbaşkanlığı konseyi üyesi Şefik Caferoviç, Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Sırbistan Meclis Başkanı Maja Gojkovic, Kuzey Makedonya Başbakan Yardımcısı Koco Angjushev'in katılımıyla Edirne İpsala'da yer alan MS4 Ölçüm İstasyonu'nda gerçekleştirildi. Törende konuşan Erdoğan şunları söyledi:



BİR BARIŞ PROJESİ



Her aşaması sabırla, dirayetle Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan'ın ortak gayretiyle 7,5 senelik uzun ve meşakkatli bir süreç başarıyla taçlandırıldı. TANAP artık Avrupa'ya TAP (Trans Adriyatik Doğal Gaz Boru Hattı) hattına bağlanıyor. Bunun bir barış projesi olduğunu da vurgulamam lazım. Bu proje her şeyden önce ülkelerimiz arasındaki köklü dostluğun sembolüdür. TANAP'ın hayata geçmesi için büyük çaba sarf ettik. Atlattığımız onca badireye rağmen 'Enerjinin İpek Yolu' olarak görülen bu muhteşem projeyi tamamladık. Biz TANAP'la ülkemizin enerji ihtiyacını garanti altına almanın yanı sıra Avrupa'nın enerji arz güvenliğine de katkı yapmayı hedefledik.



PETROLÜ DEĞERLİ GÖRDÜLER



TANAP'la 16 milyar metreküplük Azerbaycan doğalgazının Türkiye ve Avrupa'nın istifadesine sunulması hayalden çıkıp gerçeğe dönüşmüştür. Bu gaz miktarının 6 milyarını biz, 10 milyarını ise Avrupa ülkeleri kullanacak. İlerleyen yıllarda TANAP'ın taşıma kapasitesini 31 milyar metreküpe çıkarmayı planlıyoruz. İnsanlık son iki asırda enerji kaynaklarının kontrolü için savaşmış, sonuçta milyonlarca insanın canına mal olan çok ağır bedeller ödemiştir. Özellikle içinde bulunduğumuz coğrafya, enerji kaynakları üzerine yaşanan yıkıcı rekabete bizzat sahne olmuştur. Ortadoğu'nun on yıllardır istikrarsızlıkla boğuşmasının arka planında bu mücadele vardır. Bir damla petrolü insan hayatından daha değerli gören zihniyet dünyaya barış ve huzur getirememiştir. Özellikle Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon kaynaklarının paylaşımı konusunda, birileri hakça paylaşım yerine gerilimi körüklemeye çalışıyor. Oysa hiç kimse uluslararası hukuktan üstün değil. Bilhassa Türkiye, böyle bir zillete asla boyun eğmez. Ülkemiz, ne kendi hukukunun ne de Kıbrıs Türk'ünün çıkarlarının çiğnenmesine izin verir. Doğu Akdeniz'de en uzun deniz sınırlarına sahip bir ülkeyi dışlamak, ona rağmen projeler gerçekleştirmeye çalışmak mümkün değildir. Bağırma çağırma ile sondaj gemilerimizi oradan çekmeyiz.



LİBYA İLE ANLAŞMA TAMAM



Libya ile anlaşmamızı yaptık. Bizim sondajlarımızdan çatışma ve kan değil, barış ve refah fışkıracak. Anlaşma TBMM'den geçtikten sonra diğer ayakları da uygulamaya geçecek. Doğu Akdeniz'deki tüm taraflara çağrıda bulunmak istiyorum. Gelin, enerjiyi çatışma aracı yerine işbirliği zeminine dönüştürelim. Ne haklarımızdan vazgeçeceğiz, ne Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hakkını yedireceğiz.





İLHAM ALİYEV: TÜRKİYE'NİN GÜCÜBİZİM GÜCÜMÜZDÜR



Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de tarihi bir gün yaşandığını belirterek, "Umarım TANAP'ın ömrü uzun olacak. Türkiye-Azerbaycan ve diğer komşu halklara fayda verecek. Bu proje ülkeler arasında köprüler kuracak, işbirliği, istihdam, uzun müddetli anlaşmalar getirecektir. Türkiye bugün yabancı yatırımlar için açık ülkedir ve çok makbul yerdir. Türkiye bugün uluslararası güç odağı olmuştur. TANAP, Güney Gaz Koridorunun bir parçasıdır. Güney Gaz Koridoru 7 ülkenin işbirliği içerisinde gerçekleşecek ve tamamlandığında bölgenin en büyük projelerinden birisi olacak. Türkiye bugün dünya çapında güç merkezidir. Biz buna seviniyoruz, Türkiye'nin gücü bizim gücümüzdür, Türkiye'nin uğuru bizim uğurumuzdur. Hayata geçirdiğimiz bu dev projeler bizim gücümüzü gösterir ve gücümüzü arttırır. Ben inanıyorum ki bundan sonra da birlikte hayata geçireceğimiz projeler, uğurlu olacak" ifadelerini kullandı.



EKONOMIK DESTEK SÜRECEK



Her iki ülkenin birbirlerinin ekonomisine destek verdiğini kaydeden Aliyev, Türkiye'nin bugüne kadar Azerbaycan iktisadına 12 milyardan fazla yatırımda bulunduğunu, Azerbaycan'ın ise Türkiye'ye 17.5 milyar dolarlık yatırımda bulunduğunu dile getirdi.



AKDENİZ'İN BELİNE KUŞAK GİBİ DOLANACAK



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ise, TANAP'ın hem Türkiye'nin hem de Avrupa'nın enerji geleceğine büyük katkı sağlayacağına vurgu yaparak, "Hazar'ın derinliklerinden gelen zenginlik Anadolu ve Avrupa'nın dört bir köşesinde milyonların hayatına dokunacak. Güney Gaz Koridoru'nun şah damarı olan TANAP, TAP ile birleşerek Akdeniz'in beline bir kuşak gibi dolanacak. Avrupa'ya gaz akışı için biz hazırız. Bundan sonraki süreci Avrupalı dostlarımıza emanet ediyoruz" diye konuştu. Türkiye'nin enerji projelerinde kazan-kazan ve paylaşma odaklı bir politika izlediğini söyleyen Dönmez, "Bugüne kadar Türkiye ile iş yapan, işbirliği yapan, ortak bir amaç için hareket eden bütün ülkeler kazanmıştır. Bu gelecekte de böyle olmaya devam edecektir" diye konuştu.



AVRUPA'DA 9 BÜYÜK ALICI ÜLKE BULUNUYOR



TANAP Genel Müdürü Saltuk Düzyol ise program öncesi yaptığı değerlendirmede TAP'ın 2020 ekim gibi tamamlanmasını umduklarını belirterek, "Aslında bu hafta başı TAP'a test amaçlı gaz verdik. Şu anda boru hattımızın Yunanistan sınırına kadar olan 5 kilometrelik bölümü tamamen gazla dolu. Bu gazın Avrupa tarafından 9 büyük alıcısı var. Avrupa tarafındaki alıcılar arasında Fransız, İtalyan, Alman ve İspanyol şirketleri bulunuyor. Sadece Yunanistan, İtalya ve Arnavutluk'ta tüketileceğini düşünmemek lazım. Bosna Hersek, Karadağ ve Hırvatistan gibi ülkelerin de önümüzdeki yıllarda bu gazın tüketicisi olma ihtimalleri oldukça kuvvetli" ifadelerini kullandı.