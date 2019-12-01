Öldürmeden önce fotoğraflarını çekmiş

Ordu gasp iddiasıyla tutuklanan ve 12 kişinin öldürülmesiyle bağlantısı olduğu iddia edilen Mehmet Ali Çayıroğlu'nun (45), cep telefonunda yapılan kriminal inceleme, kurbanlarını öldürmeden önce çektiği fotoğraflar bulundu.

Ordu gasp iddiasıyla tutuklanan ve 12 kişinin öldürülmesiyle bağlantısı olduğu iddia edilen Mehmet Ali Çayıroğlu'nun (45), cep telefonunda yapılan kriminal inceleme, kurbanlarını öldürmeden önce çektiği fotoğraflar bulundu. Ordu'nun Akkuş ilçesinden Samsun'a taşınarak, şarküteri dükkanı açan ve çok sayıda suçtan sabıkası bulunan Mehmet Ali Çayıroğlu'nun, 12 kişiyi yangın çıkararak ya da zehirleyerek öldürdüğü iddiasıyla Akkuş Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturma devam ediyor.



İLK CİNAYET 2018'DE



İlk cinayetini cezaevinden çıktıktan sonra, 10 Şubat 2018 tarihinde Samsun'da işlediği iddia edilen Çayıroğlu'nun, kurbanlarının hayvanlarını kesip etlerini şarküteride sattığı, cep telefonu, kurusıkı tabanca, av tüfeği gibi bazı eşyalarını da evine götürdüğü üzerinde duruluyor.