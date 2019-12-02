AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantı yaklaşık 1 saat sürdü. Toplantının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik önemli açıklamalarda bulunuyor. Ömer Çelik, Başkan Erdoğan'ın termik santrallere filtre takılmasını erteleyen düzenlemeyi veto ettiğini söyledi.

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AK Parti MYK Toplantısı Başkan Erdoğan liderliğinde yapıldı. Kritik toplantı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik önemli açıklamalarda bulunuyor...

İşte Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar

Termik santrallere birkaç sene daha süre tanınmasını içeren yasa teklifi Cumhurbaşkanımız tarafından veto edilmiştir.

"KÜLLİYE'YE GİDEN CHP'Lİ" İDDİASI

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne giden CHP'li olduğundan, Cumhurbaşkanımızın da olumlu yanıt verdiğinden bahsettiler. Önce yalan haber yapanlar haberin arkasından çekildiler. Daha sonra bu komplonun CHP'nin genel merkezinde yapıldığı söylendi. Yalan siyasetin adresi olarak CHP'yi işaret eden net berrak, tartışmaya şüphe vermeyecek şekilde ortaya çıkmıştır. Cumhurbaşkanlığı'ndan özür dilemeleri gerekmektedir. Yalan haberin kaynağı CHP Genel Merkezi'ni işaret etmesine rağmen, yalan siyasetin üreticisi ve yayıcısı olduğu konudaki kanaatimiz pekişmiştir. cumhurbaşkanlığı makamından özür dilemeleri gerekiyor.

SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ DÜNYA LİDERLERİ İLE GÖRÜŞECEK

Yarın önemli bir zirve için sayın Cumhurbaşkanımız Londra'ya gidecekler. Çeşitli görüşmeleri olacak sayın Cumhurbaşkanımızın. ABD Başkanı Trump, Macron, Merkel, Johnson ile görüşecek. Aynı zamanda dörtlü formatta Fransa, İngiltere ve Almanya liderleriyle görüşecek. Başta Suriye olmak üzere DEAŞ, PKK/YPG terör örgütü ile mücadele önemli bir gündem teşkil edecek. NATO'da YPG'nin tehdit olarak yayınlanan savunma belgesine çeşitli tepkiler geldiği haberler var. PKK NATO müttefiklerimizin çoğu açısından terör örgütü olarak tanınmaktadır. YPG de PKK'nın Suriye koludur. Bu nettir.

DİYARBAKIR ANNELERİNİN EYLEMİ

Bu eylem her şeyden önce bir vicdan eylemidir. Buradan bir kez daha selamlıyoruz. Yanlarında olduğumuzu bir kez daha söylüyoruz.

MACRON'A SORULACAK SORU: SİZİN MALİ'DE NE İŞİNİZ VAR?

NATO'daki ülkelerin NATO prensiplerine sadık kalması çağrısı Türkiye tarafından yapılmaktadır. Barış Pınarı Harekatı sürecinde en çok kaşı görüş beyan eden kişi Fransa Devlet Başkanı oldu. Bahsettiğimiz terör yöneticilerini en çok ağırlayan kişi Macron oldu. Dünyanın çeşitle yerlerinde operasyon yapıyorlar. Ülkelerin çıkarlarını korumak için tek taraflı yaptıkları operasyonlarda bile uluslararası toplumu, NATO'ya çağrı yapıyorlar. Bu onların çifte standardının göstergesidir. Fransa NATO'ye ne kadar yaptığını bilmiyoruz. En son 'NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti' gibisinden bir açıklama yaptı Macron. 'Türkiye'nin Suriye'de ne işi var' diyor. Türkiye orada terörle mücadele ediyor. Macron'a sorulan soru 'Sizin Mali'de ne işi var?'.