‘Başkan Tugay vatandaşı kandırıyor’

AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanı İsmail Çiftçioğlu, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın 14 Kasım'da yaptığı açıklamada belediye binasındaki tadilatla ilgili vatandaşları yanılttığını söyledi.

AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanı İsmail Çiftçioğlu, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın 14 Kasım'da yaptığı açıklamada belediye binasındaki tadilatla ilgili vatandaşları yanılttığını söyledi. Başkan Tugay'ın, "Yapılacak tadilat ve revizyon tüm öğeleriyle ihaleye çıkılarak 400 bin TL bedelle bir müteahhit firmaya verilmiştir" dediğini hatırlatan Çiftçioğlu, "Yön levhaları ve taşınabilir tefrişatlar hariç, sadece basit bir onarım işlemi için 529 bin 820 TL'lik bedelle iş yaptırılıyor. Sayın Tugay'ın dediği gibi tüm öğeleriyle değil sadece onarım için bu rakam ödenecek. Bu maliyet gizlenmeye çalışılıyor. Yaptığı yanlışları örtmenin derdinde olan Başkan Tugay, Karşıyaka halkından özür dilemeli" dedi.



ZAAFİYET VAR

Tugay'ın yalan söylediğini belgeleriyle ortada olduğunu kaydeden Çiftçioğlu, "Belediye hizmet binasının zemin katındaki tadilatı denetleyemiyorsan ve işin teslim süresi gecikiyorsa, ortada ciddi bir zaafiyet vardır" diye konuştu.