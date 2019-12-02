Londra’da liderlerle dörtlü NATO zirvesi

BAŞKAN ERDOĞAN, NATO’nun kuruluşunun 70. yıldönümü dolayısıyla düzenlenecek Liderler Zirvesi’ne katılmak üzere yarın İngiltere’nin başkenti Londra’ya gidecek. Erdoğan’ın NATO ittifakının tartışıldığı bir dönemde gerçekleşecek zirvede müttefiklikle ilgili mesajlar vermesi bekleniyor

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, 3-4 Aralık'ta NATO'nun kuruluşunun 70. yıldönümü dolayısıyla İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenecek Liderler Zirvesi'ne katılacak. Zirveye ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Almanya Şansölyesi Angela Merkel'in de aralarında bulunduğu NATO üyesi ülkelerin liderleri katılacak. İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, Buckingham Sarayı'nda 3 Aralık'ta zirveye katılan liderler onuruna resepsiyon verecek.

GÜNDEM TERÖRLE MÜCADELE

BAŞKAN Erdoğan, 3 Aralık'ta Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Almanya Şansölyesi Angela Merkel'in katılımıyla Suriye meselesinin merkezde yer aldığı bir dörtlü zirve gerçekleştirilecek. Zirvede Barış Pınarı Harekatı'nda gelinen son durum, terörle mücadelede uluslararası işbirliği, Türkiye'nin güvenli bölge planı ve mülteci sorunu ele alınacak. Zirvede ayrıca, Türkiye'nin AB üyelik süreci, Irak, İran, Libya başta olmak üzere bölgesel konular da değerlendirilecek. Dörtlü zirvede, son dönemde açıklamalarıyla karşı karşıya gelen Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron yüz yüze görüşecek.

NATO'YA MÜTTEFİKLİK MESAJI

ERDOĞAN, 4 Aralık'ta ise Liderler Zirvesi'nin ana oturumunda konuşma yapacak. Erdoğan'ın, NATO'nun ittifak yapısının tartışıldığı bir dönemde Barış Pınarı Harekatı çerçevesinde NATO üyesi ülkelere müttefiklik üzerine mesajlar vermesi bekleniyor. Erdoğan, zirve kapsamında NATO üyesi ülkelerin liderleriyle ikili görüşmeler de gerçekleştirecek. 13 Kasım'da Beyaz Saray'da görüşen Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın, zirve kapsamında bir araya gelmesi bekleniyor.



İSVİÇRE'DE MÜLTECİ, MALEZYA'DA İSLAM BULUŞMASI

BAŞKAN Erdoğan'ın 3-4 Aralık'ta NATO Liderler Zirvesi ile başlayan diplomasi trafiği, sonraki günlerde de devam edecek. Erdoğan, 16-17 Aralık tarihlerinde İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenecek Küresel Mülteci Forumu'na katılacak. Erdoğan, burada Türkiye'nin mülteciler konusunda yaptığı çalışmaları anlatacak. Erdoğan 17-19 tarihlerinde ise Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da düzenlenecek 5'li zirveye katılacak. Malezya ev sahipliğindeki zirveye, Erdoğan'ın yanı sıra Pakistan, Katar ve Endonezya'nın liderleri katılacak.



CAMBRIDGE MERKEZ CAMİSİ'Nİ ERDOĞAN AÇACAK

İNGİLTERE temaslar kapsamında burada yaşayan Türk vatandaşlarıyla da buluşmayı planlayan Erdoğan, 5 Aralık'ta ise Cambridge Merkez Camisi'nin açılışını gerçekleştirecek. Ünlü sanatçı Yusuf İslam başkanlığındaki Müslüman Akademisyenler Vakfı ve Diyanet Vakfı işbirliğiyle hayata geçirilen cami, Avrupa'nın ilk çevre dostu camisi olma özelliğini taşıyor. Geçtiğimiz ay Ankara'ya gelen Yusuf İslam, Erdoğan'ı caminin açılışına davet etmişti.