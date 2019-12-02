“Macron liberal diye geldi Sarkozy’den beter çıktı”

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen AK Parti Gençlik Kolları Akdeniz Bölgesi İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda Fransa'nın insan hakları konusunda Avrupa'nın en geri ülkesi olduğunu söyledi.

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen AK Parti Gençlik Kolları Akdeniz Bölgesi İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda Fransa'nın insan hakları konusunda Avrupa'nın en geri ülkesi olduğunu söyledi.



KONUŞMASINDA Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron'un yasakçı yaklaşımını eleştiren Çavuşoğlu, "Macron liberal diye geldi Sarkozy'den, Le Pen'den beter çıktı. Strazburg'ta Avrupa Konseyi'nin 70. yılındayız, tüm liderler geldi. Yukarıda bir loca var basın için. Macron geldi, basın bölümünü kapattılar. Opera binasında kutlama yapıldı, basını oraya da almadılar. Türkiye'de böyle bir şey olsa Avrupa Birliği kıyameti koparır. Ama sesleri çıkmıyor" diye konuştu.

KANAL İSTANBUL'LA TARİH DEĞİŞECEK

KONUŞMASINDA Kanal İstanbul Projesi'yle ilgili de konuşan Çavuşoğlu, "Kanal İstanbul'a kazmayı vurduğumuz zaman dünyada denizcilik ve ulaşım bakımından tarih değişecek, dönüm noktası olacak" dedi.