Başkan Erdoğan engellileri ağırladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla engelli sporcu, sanatçı, zanaatkar ve aileleriyle bir araya geldi.AK Parti Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleşen kabulünde bazı zanaatkar, sporcu ve sanatçılar ile aileleri hazır bulundu. Kabulde, engelli Cengiz Kahveci tarafından Karagöz Hacivat gösterisi sahnelendi, engelli bir genç de Başkan Erdoğan'a şiir okudu.