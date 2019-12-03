Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

NATO Liderler Toplantısı vesilesiyle Londra’ya giden Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Esenboğa Havalimanı'nda gündeme dair önemli açıklamalarda bulunuyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Toplantısı vesilesiyle Londra'ya giden Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Esenboğa Havalimanı'nda gündeme dair önemli açıklamalarda bulunuyor.
Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satır başları:
NATO bizim için çok önemli ama ittifakın yenilenmesi gerektiği çok açıktır. NATO'nun kendini güncellemesi artık kaçınılmazdır.
Terör örgütlerine karşı ilkeli ve kararlı duruş sağlanmasını temin edecek bir değişimi tüm üye ülkelerle gerçekleştirmek mecburiyetindeyiz."
Ayrıntılar geliyor...
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