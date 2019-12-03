  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Gündem > FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda 3 tutuklama

'nün "askeri mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda 3 tutuklama

FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 3 tutuklama

03.12.2019, 08:50

merkezli 7 ilde 'nün () "askeri mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Balıkesir merkezli 7 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "askeri mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütünün "Hava Kuvvetleri askeri mahrem yapılanması" ile ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan 8'i muvazzaf, 4'ü açığa alınmış 12 astsubayın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 9'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Balıkesir merkezli FETÖ soruşturmasında, ardışık arama yöntemiyle ankesörlü telefonlardan arandıkları tespit edilen 8'i muvazzaf, 4'ü açığa alınmış 12 astsubay hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Şüpheliler, 26 Kasım'da Balıkesir'in yanı sıra Ankara, Adana, Yozgat, Diyarbakır, Batman ve Malatya'da İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınmıştı.

AA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda 3 tutuklama haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN