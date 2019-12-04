Bakan Albayrak: İşbirliği açısından verimli geçen görüşmelere katıldık

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump görüşmesine ilişkin paylaşımda bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak,Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump görüşmesine ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Albayrak, "Londra'da Sayın Cumhurbaşkanımızın, ABD Başkanı Sayın Trump ile gerçekleştirdikleri ve ülkelerimiz arasındaki işbirliği açısından verimli geçen görüşmelerine katıldık." ifadelerini kullandı.