Bakan Albayrak'tan kritik zirveye ilişkin açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye’yi temsil ettiği NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne ilişkin açıklamada bulundu. Albayrak, "Küresel ve bölgesel istikrarsızlıkların arttığı bir dönemde NATO ittifakının rolü büyük önem arz ediyor." ifadelerine yer verdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Londra'da düzenlenen Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'yi temsil ettiği NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne ilişkin açıklamada bulundu.



Bakan Albayrak Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Londra'da gerçekleşen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde Sn. Cumhurbaşkanımıza eşlik ettik. Küresel ve bölgesel istikrarsızlıkların arttığı bir dönemde NATO ittifakının rolü büyük önem arz ediyor." ifadelerine yer verdi.