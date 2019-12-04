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Son dakika: davasında karar belli oldu

Son dakika: Şule Çet davasında karar belli oldu

04.12.2019, 12:15 Güncelleme Tarihi: 04.12.2019,12:43

Gazi Üniversitesi öğrencisi 'in ölümüne ilişkin sanıklar ve 'ın "", "nitelikli " ve "hürriyeti tahdit" suçlarından yargılandığı davanın altıncı celsesinde karar çıktı. Çağatay Aksu'ya müebbet hapis cezası verildi. Berk Akand hakkında ise 18 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet'in ölümüne ilişkin iki sanığın "cinayet", "nitelikli cinsel saldırı" ve "hürriyeti tahdit" suçlarından yargılandığı davanın altıncı celsesi başladı.

Şule Çet'in ölümüne ilişkin ilişkin davada Çağatay Aksu müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Berk Akand'a ise 18 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

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BAKANLIK AVUKATI DA KATILDI

Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Çağatay Aksu ve Berk Akand ile Şule Çet'in babası İsmail Çet, aile yakınları, tarafların avukatları ile davaya müdahil olan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının avukatı katıldı.


DAVA AÇILMIŞTI

Cumhuriyet Savcısı bir önceki celse açıkladığı esas hakkındaki mütalaasında, sanıklardan Çağatay Aksu'nun "kasten öldürme" suçundan bir kez müebbet ve "cinsel saldırı" ile "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 39 yıla kadar, Berk Akand'ın ise Aksu'nun işlediği suçlara yardımdan 31 yıla kadar hapsini istemişti.

Gazi Üniversitesi öğrencisi Çet, 29 Mayıs 2018'de, Ankara'daki bir plazanın 20'nci katından düşerek yaşamını yitirmiş, olayla ilgili Çağatay Aksu ve Berk Akand hakkında dava açılmıştı.

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