Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

NATO 70’inci Yıl Liderler Zirvesi için İngiltere’de bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cambridge Camisi'nin açılış töreninde hitap etti. Erdoğan, Cambridge Camisi için, "Bu ibadethanenin yükselen İslam karşıtlığına en güzel cevap olacağını düşünüyorum." dedi. Konuşmasında "Terörle İslam'ı yan yana getiremezsiniz" açıklamasına yer veren Erdoğan, "İslam'ın içinden veya Müslümanların arasından bir terörist çıkıyor diye İslam'ı lekeleyemezsiniz. El-Bab'da 3 bini aşkın DEAŞ'lıyı etkisiz hale getirdik. Çünkü DEAŞ'lının İslam ile alakası yoktur ve onlar bizden değildir." şeklinde konuştu.

NATO 70'inci Yıl Liderler Zirvesi için İngiltere'de bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cambridge Camisi'nin açılış töreninde konuştu ve burada kritik mesajlar verdi. Erdoğan burada konuşmasında, "Bu ibadethanenin yükselen İslam karşıtlığına en güzel cevap olacağını düşünüyorum. Çok uzun yıllar demokrasinin beşiği olmuş ülkelerde ırkçılık, ayrımcılık ve İslam düşmanlığı adeta zehirli bir sarmaşık gibi yayılıyor." dedi.



Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

Diyanet teşkilatımızla birlikte projeye öncülük eden herkesi ayrıca tebrik ediyorum. Cambridge Cami 5272 metrekare, bin 300 kişilik kapasiteye sahip. Çevre hassasiyeti, güneş panelleri ile Avrupa'nın ilk çevre dostu camisidir. Bu külliyede sergi salonu sosyal donatı da bulunuyor. Cambridge Cami külliyesi misafirperverliğimizi bu topraklarda yaşatacak.

"SALDIRIDA HAYATINI KAYBEDENLER İÇİN TAZİYELERİMİ İLETİYORUM"



Cuma günü Londra Köprüsü'ndeki saldırıda hayatını kaybedenler için ülkem adına taziyelerimi sunuyorum.

İnsanlık olarak sancılı ve zor bir dönemden geçiyoruz. Değerlerimiz daha önce hiç olmadığı kadar tehdit altında Irkçılık İslam düşmanlığı zehirli sarmaşık gibi yayılıyor.

"BU CAMİMİZ AYNI ZAMANDA AVRUPA'NIN İLK ÇEVRE DOSTU CAMİSİDİR"

Cambride Camii gerçekten güçlü bir işbirliğinin ürünüdür. Burada farklı kurumlarımızın çok büyük katkısı var. Caminin mütevelli heyetini ayrı olarak tebrik ediyorum. Bu camimiz aynı zamanda Avrupa'nın ilk çevre dostu camisidir. Ayrımcılığa karşı dayanışmanın timsali olan bu cami inşallah geleceğin, muhabbetin ve barışın örneği olacaktır.



TERÖR VE İSLAM KELİMELERİNİ YAN YANA GETİREMEZSİNİZ



Anlamı barış olan bir dinin adını terör ile yan yana getiremezsiniz. Şu anda Türkiye DEAŞ'a karşı en büyük mücadeleyi veren ülkedir. Terör ve İslam kelimelerini yan yana getiremezsiniz. İslami terör diyemezsiniz. Teröristin hepsi kötüdür, lanetlenilesi bir eylemdir. Müslüman terörist olmaz İslam'dan terörist çıkmaz. Birilerinin sürekli gündemde tutmaya çalıştıkları 'İslami terör' yaftasını kabul etmiyoruz.



