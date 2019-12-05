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ile arasındaki mutabakat Meclis'te kabul edildi

Türkiye ile Libya arasındaki mutabakat Meclis'te kabul edildi

05.12.2019, 19:58 Güncelleme Tarihi: 05.12.2019,20:29

ile arasında 'de deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin mutabakat muhtırasına dair kanun teklifi 'de kabul edildi.

TBMM Genel Kurulunda, Türkiye ile Libya Arasında Akdeniz'de Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi kabul edildi.

Libya ile Doğu Akdeniz Mutabakat Muhtırası Meclis Genel Kurulu'nda 293 oyla kabul edildi. Libya mutabakatına AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti destek verdi.

Altı maddelik muhtıra, kıta sahanlığı ve Münhasır Ekonomik Bölge sınırlarını çiziyor.

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