Başkan Erdoğan: ‘Dünyadaki İslamofobik anlayışın yıkılması gerek’

Londra’da yapımı tamamlanan Cambridge Camisi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla açıldı. Dünyada artan İslam düşmanlığına ve terör sorununa değinen Başkan Erdoğan, “Teröristin hepsi kötüdür. Lanetlenesi bir eylemdir. Londra’daki teröristler ile Türkiye’deki FETÖ’cü zihniyet aynıdır” dedi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da NATO Zirvesi'ne katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, zirvenin ardından dün dünyaca ünlü sanatçı Yusuf İslam'ın daveti üzerine yapımı tamamlanan Cambridge Camisi'nin açılışına katıldı. Burada yaptığı konuşmada dünyada son yıllarda artan İslam düşmanlığına ve terör eylemlerine değinen Başkan Erdoğan, bu durumun önüne geçilmesi gerektiği mesajını verdi.

AKILALMAZ BOYUTLARDA

Cambridge'de çatışma ve husumeti reddeden abidevi bir eseri armağan ettiklerini kaydeden Erdoğan, "Caminin Türk kökenli vatandaşlarımız ve Müslümanlara hayırlı olmasını diliyorum. Cuma günü Londra Köprüsü'nde meydana gelen terör saldırısında hayatını kaybeden Cambridge Üniversitesi mezunu 2 kişi için ülkem ve şahsım adına taziyelerimi sunuyorum. Bu cami dayanışma ve işbirliğinin ürünüdür. Teknolojinin en son imkanları kullanılarak inşa edilen bu ibadethane Avrupa'nın ilk çevre dostu camisidir. İnsanlık olarak sancılı ve zor dönemden geçiyoruz. Asırlardır insanlığı bir arada tutan değerlerimizin tehdit altında olduğunu görüyoruz. Demokrasinin beşiği ülkelerde ırkçılık, İslam düşmanlığı zehirli sarmaşık gibi yayılıyor. İbadethaneler faşist grupların hedefi oluyor. Müslüman kadınlar sadece başörtüsü taktıkları için tacize uğruyor. Bu eylemlerden sadece Müslümanlar değil diğer kesimler de nasibini alıyor. Cami ve diğer ibadethane saldırıları akılalmaz boyuta ulaştı. İslamın içinden veya Müslümanlar arasından bir terörist çıkıyor diye İslamı lekeleyemezsiniz. Türkiye DEAŞ'a karşı dünyada en büyük mücadeleyi veren ülkedir" açıklamasını yaptı.

İSLAM'I LEKELEYEMEZSİNİZ

Türkiye'deki cezaevlerinde DEAŞ'lılaın bulunduğunu aktaran Erdoğan, "El Bab'da 3 bin DEAŞ'lıyı etkisiz hale getirdik. Müslüman terörist olmaz ve İslam'dan terörist çıkmaz. Birilerinin ısrarla gündemde tutmaya çalıştığı İslami terör yaftasını kabul edemeyiz. Terör örgütleri arasındaki ayrımı da kabul etmiyoruz. Teröristin hepsi kötüdür. Lanetlenesi bir eylemdir. DEAŞ'lı da olsa YPG'li de olsa aynı zihniyet. Adı sanı ideolojisi ne olursa olsun bunların tamamı kana susamış vampirlerdir. Bizim nazarımızda Londra Köprüsü'nde sivilleri öldürenlerle FETÖ'cüler arasında ibadethanelere saldıranlar arasında hiçbir fark yoktur" dedi.

'MÜSLÜMAN TOPLUMUNA KATKI SAĞLAYACAK'

İngiliz sanatçı Yusuf İslam, böyle bir vesileyle camide olmaktan çok mutlu olduğunu ifade etti. Kur'an'ı Kerim'in kendisine ışık tuttuğunun altını çizen İslam, "Daha önce hiç Müslüman tanımadığım halde Kur'an beni Müslümanlığa yakınlaştırdı. Burada böylesine çevre dostu bir cami olması Müslüman toplumuna katkı sağlayacaktır. Caminin yapımında emek sarf eden öncelikle Diyanet İşleri görevlilerine ve Cumhurbaşkan

Erdoğan'a teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

ÖDÜLLERLE DOLU MİMARİ

Projede, İslam dininin estetiği, sanat anlayışı, Hz. Peygamber'in yaşam tarzı ve doğanın korunmasına verdiği önem esas alındı. Bu esaslar çerçevesinde bir yarışma düzenlenerek tasarımı belirlenen caminin, bahçe, sütunlu giriş, avlu, abdesthane ve ibadet alanından oluşmasına karar verildi. "9-16. Yüzyıllar Arasında İslam Medeniyetinde Bilimsel Miras" adlı kalıcı bir sergiye de ev sahipliği yapan cami, sadece bu sene aldığı 9 ödül ile de dikkat çekti.

'TERÖRLE MÜCADELE EDEN TEK NATO ÜYESİ BİZİZ'

Başkan Erdoğan, Londra'da kendisini takip eden gazetecilerle de bir araya geldi ve NATO Zirvesi'ni değerlendirdi. Küreselleşme çağında tüm ülkeler güvende olmadan tam anlamıyla güvenliğin sağlanamayacağını belirten Başkan Erdoğan, "PKK/YPG, DEAŞ ve FETÖ başta olmak üzere pek çok terör örgütüne karşı mücadele eden tek NATO üyesiyiz. Bunu da konuşmamda özellikle vurguladım. Dörtlü Zirvede de Suriye'deki Barış Pınarı Harekatı'nı etraflıca ele aldık. Üzerinde durdukları bir konu var; 'buradan ne zaman çıkacaksınız?' Biz de kendilerine 'Peki sizin burada ne işiniz var?' diye soruyoruz" ifadelerini kullandı. ABD Başkanı Trump ile görüşmesinin verimli geçtiğini de belirten Erdoğan, Libya yönetimi ile yapılan anlaşmanın da konuşulduğunu aktararak, "Bunlar Akdeniz'de en uzun kıyı şeridine kim sahiptir bunu bile bilmezler. Bu attığımız adımlarla öğrenecekler. Biz o monşerlere bu işi bırakmayacağız" ifadelerini kullandı.