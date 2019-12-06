Fransa'da hayat durma noktasına geldi

Anadolu Ajansı Foto Muhabiri Mustafa Yalçın, Fransa'nın başkentinde şiddete dönüşen protestolarda kapsülün, taktığı gaz maskesini delmesiyle gözünden yaralandı.

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin emeklilik reformunu protesto eden on binlerce kişi ülke genelinde hayatı adeta felce uğrattı. Başta Paris olmak üzere ülkedeki birçok kentte toplanan göstericilerle polis arasında ilk arbede haberi Lyon'dan geldi. Kentte toplanan göstericilere polis sis bombası ile müdahalede bulundu. Nantes'ta 20 bin kişinin katıldığı gösteride polis eylemcilere biber gazıyla müdahale etti. Rennes kentinde de polis ile göstericilerin arasında gerginlik yaşandı. Başkent Paris'te polis Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın etrafında barikat kurarak yoğun güvenlik önlemleri aldı ve güvenlik için 180'i motorlu 6 bin polis görevlendirildi. Paris'teki Gare du Nord tren istasyonunda toplanan eylemciler Nation Meydanı'na yürüdü. Emniyet kaynakları 20'den fazla kişinin gözaltına alındığını bildirdi.