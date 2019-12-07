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'un oğlu 'tan Twitter'da duygulandıran paylaşım

Erol Olçok'un oğlu Emir Olçok'tan Twitter'da duygulandıran paylaşım

07.12.2019, 13:52

hain darbe girişimi sırasında şehit olan 'un oğlu , Twitter hesabı üzerinden Başkan Erdoğlan'la eski ve yeni fotoğraflarını paylaşan amcası 'u alıntılayarak, "Biz, dün neysek bugün de oyuz." ifadelerine yer verdi.

15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında şehit olan Erol Olçok'un kardeşi Cevat Olçok, şahsi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Erol Olçok'un yıllar önce çekilen fotoğrafını paylaştı.

"KİM KİMİNLE YÜRÜR, ONA BAKIN SİZ"

Twitter paylaşımında Cevat Olçok, "İnsan vefadır, insan duruştur, İnsan dünü unutmamaktır...'Beden ölür, çürür, cana bakın siz. Kim kiminle yürür, ona bakın siz. Bırakın dönsün dönme dolaplar. Haktan hakikatten yana bakın siz." ifadelerine yer verdi.

"BİZ, DÜN NEYSEK BUGÜN DE OYUZ"

Amcası Cevat Olçok'un paylaşımını alıntılayan Erol Olçok'un oğlu Emir Olçok ise, "Biz, dün neysek bugün de oyuz." dedi.

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