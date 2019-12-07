Firari İzmirli iş adamı FETÖ’ye servet aktarmış

İzmir merkezli 9 ilde FETÖ’nün hücre evlerine yönelik operasyonda 36 şüpheli gözaltına alındı. Yakalananlar arasında Özşanal şirketinin eski hissedarlarından Sabri Karaca’nın da bulunduğu öğrenildi. Sabri Karaca’nın örgüte yılda 4 milyon lira para aktardığı bildirildi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan firari örgüt mensuplarının, FETÖ'nün talimatları doğrultusunda sık sık ev değiştirerek "temiz" olarak adlandırdıkları, örgütsel kaydı olmayan kişiler üzerine kiralanan hücre evlerinde barındıkları ve örgütsel eylemlere bu evlerde devam ettikleri belirlendi. Aralarında meslekten ihraç edilen öğretmen, araştırma görevlisi, esnaf, dershane, yurt çalışanı ve muhasebeci gibi çeşitli meslek gruplarından yakalama kararı bulunan 28 şüpheliye yönelik gözaltı kararı çıkarıldı.

EŞ ZAMANLI BASKIN

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve emniyet birimlerince İzmir'de tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı. Bu arada, hücre evlerinde örgüt üyesi olmak suçundan aranan 12 zanlı ile örgütün şifreli gizli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı oldukları tespit edilen 3 kişi daha yakalandı.

BORNOVA SORUMLUSU

Yakalanan kişiler arasında halen İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde terör örgütüne üye olmak suçundan yargılanan ve hakkında yakalama kararı bulunan İzmir merkezli çeyiz eşyası şirketi Özşanal'ın eski sahiplerinden Sabri Karaca'nın olduğu kaydedildi. Elektronik ürün, beyaz eşya, motosiklet ile küçük ev ve mutfak eşyalarının satıldığı Özşanal isimli ünlü şirketin eski hissedarlarından biri olduğu öğrenilen Karaca'nın örgütün Bornova mütevellisi olduğu, ABD'deki FETÖ kuruluşlarına 2014 yılında yaklaşık 280 bin dolar transfer ettiği, talimat sonrası Bank Asya'daki hesabını 1 milyon liraya yükselttiği belirtildi. FETÖ ile iltisaklı derneklerde de üyeliği bulunan Karaca'nın tanık beyanlarına göre ayrıca örgüte yılda 4 milyon lira para aktardığı tespit edildi.





HÜCRE EVLERİNDEN 1.8 MİLYON TL ÇIKTI

Hücre evlerinde yapılan aramalarda 452 bin 800 lira, 11 bin 850 avro, 223 bin 850 dolar, 55 cep telefonu ve çok sayıda SIM kart, 20 taşınabilir wifi modem, 4 sahte kimlik, bir ruhsatsız tabanca, bir şarjör, 120 mermi, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyaller ele geçirildi. Gözaltına alınan kişiler sorguya alınırken, diğer illerde yakalananların da İzmir'e getiririleceği kaydedildi.

METİN BURMALI