Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'yı kabul etti. Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşen kabul, basına kapalı 1,5 saat sürdü.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'yı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde ağırladı.
Basına kapalı gerçekleşen Başkan Erdoğan, Edi Rama görüşmesi 1,5 saat sürdü.
Başkan Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile görüştü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.