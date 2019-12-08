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Başkan Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile görüştü

Başkan Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile görüştü

08.12.2019, 14:32

Başkan , Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'yı kabul etti. 'nde gerçekleşen kabul, basına kapalı 1,5 saat sürdü.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'yı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde ağırladı.

Basına kapalı gerçekleşen Başkan Erdoğan, Edi Rama görüşmesi 1,5 saat sürdü.

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