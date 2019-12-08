Başkan Erdoğan: Hani dürüsttünüz!

Başkan Erdoğan, kamuoyunda tartışılan Şehir Üniversitesi’nin durumuyla ilgili konuştu. Şehir Üniversitesi’nin eski başbakan Davutoğlu döneminde arsaya hibe yoluyla sahip olduğunu hatırlatan Erdoğan, “Bunlar hani dürüstlerdi? Şimdi de Halk Bankası’nı dolandırmaya çalışıyorlar” dedi.

AK Parti İstanbul Genişletilmiş İl Başkanları Meclis Toplantısı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla gerçekleşti. Törende yaptığı konuşmada Türkiye'nin ve bölgenin gündemini değerlendiren Başkan Erdoğan, son günlerde artan Şehir Üniversitesi tartışmalarına değindi. KİMİN



NE OLDUĞUNU GÖRÜN

Şehir Üniversitesi meselesinin son dönemde ortaya çıkarıldığını ifade eden Erdoğan, "Siyasi ayağında bizim olduğumuzu, bir siyasi ayağında da malum zatın olduğu söyleniyor. Her şeyden önce Şehir Üniversitesi tahsisini başbakanlık dönemimde yapan benim. Tahsisini yapan ben olduğuma göre, daha sonra malum zat başbakan olunca, bu tahsisi Şehir Üniversitesi'ne mülkiyete dönüştürmüştür. Türkiye'de hiçbir üniversiteye tapu ile mülkiyet devri yoktur. Bunlar dürüstlüğü kimseye bırakmıyorlar değil mi? Öksüz yetimin hakkının kalkıp kurdukları üniversiteye tapu devri yapmak suretiyle Özelleştirme Yüksek Kurulu Başkanı sıfatıyla sağlıyor. Peki yanında kim var? O da bir başka isim, Sayın Babacan var. Başka kim var? Mehmet Şimşek var, Feridun Bilgin var. Hani bunlar dürüsttü? Dürüstlüğü bunlar kimseye bırakmıyordu. Ben bunu niye anlatıyorum, kimin ne olduğunu, yaptıklarını öğrenin diye" ifadelerini kullandı.



'KREDİYİ ÖDEMİYORLAR'

Şimdi de Halk Bankası'nın dolandırılmaya çalışıldığını anlatan Başkan Erdoğan, "Halk Bank'tan bunlar kredi talebinde bulunuyorlar. Halk Bankası bunlara ciddi bir kredi veriyor. Fakat ödeme planlarında maalesef bunlar Halk Bankası'na ödemelerini yapmıyorlar. Tabii ödemelerini yapmayınca Halk Bankası da kendilerini sürekli olarak uyarıyor. Şu anda Halk Bankası'na olan borçları 417 milyon noktasında. Şimdi yapılandıralım diyorlar. Alacağımız öğrencilerin yapacakları ödemelere ipotek koyun diyorlar. Sen zaten mevcut kotanı doldurmamışsın. Böyle bir kotayı nasıl oluyor da bankaya teminat olarak veriyorsun? Tabii halef-selef olduğumuz cumhurbaşkanı bizi aradı. Siz bu işi arzu ederseniz halledersiniz dedi. Kendisine dedim ki: Temenni ederdim ki, siz benim yerimde olun. Biz geçmişte bankaların nasıl iflas ettiğini biliyoruz. 17 yıldır bizim dönemimizde bankaların hiçbirisi kasayı boşaltmadı" dedi.

'KİMİN ELİ KİMİN CEBİNDE'

İşin başında Ülker Grubu'nun ciddi destek verdiğini de ifade eden Recep Tayyip Erdoğan, "Daha sonra Ülker Grubu da buradan çekildi. Buranın hamisi Marmara Üniversitesi'dir. Marmara Üniversitesi Türkiye'nin en büyük üniversitelerinden bir tanesidir. Şimdi de Marmara Üniversitesi borçları ödesin diyorlar. Hani dürüsttünüz? Siz dürüstseniz bu ülke batmış, yanmış. Dün MKYK'da bu konuyu görüştük. Bu konuyla ilgili kararlı şekilde davranmaya devam edeceğiz. Bu işin Danıştay'a müracaatını yapan da CHP'nin yanından hiçbir zaman ayrılmayan Mimar ve Mühendisler Odası'dır. Şu anda bunları ziyaret edenler de CHP'nin ileri gelenleri. Kimin eli kimin cebinde belli değil. Ama gerçekleri bilelim, anlatalım" açıklamasını yaptı.

KİBİR ABİDELERİNİN YERİ YOK'

"Sadece kendi ajandasına, kariyerine odaklanan kişilerden dava adamı olmaz" diyen Başkan Erdoğan, "Kendi nefsine göre hareket edenlerden dava adamı olmaz. Kibir abidesi olanlardan dava adamı olmaz. Hele hele vatandaşa tepeden bakan kibir abidelerinin bu davada yeri olmaz. Milleti karşısına alan bizi de karşısına alır. İnsan gönlünü kıranların, biz de partideki görevlerinin kalemini kırarız. Yumurtadan çıkıp kabuğunu beğenmeyenler, sadece varlık sebeplerini inkar etmekle kalmaz, aynı zamanda kendi hüsranlarını da hazırlar" diye konuştu.