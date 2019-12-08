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Başkan Erdoğan'dan 'in ailesine başsağlığı mesajı

Başkan Erdoğan'dan şehit polis Alaattin Özdemir'in ailesine başsağlığı mesajı

08.12.2019, 20:34

Başkan , 'da bir kavgaya müdahale esnasında şehit olan polis memuru 'in ailesine başsağlığı diledi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa'da bir kavgaya müdahale esnasında şehit olan polis memuru Alaattin Özdemir'in ailesine başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, şehit polis memuru Alaattin Özdemir'in ailesine bir mesaj gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında Özdemir'in ailesine taziye dileklerini iletti.

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