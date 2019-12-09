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Amerikalı aktör Auberjonois hayatını kaybetti

Amerikalı aktör Auberjonois hayatını kaybetti

09.12.2019, 16:44

Amerikalı aktör Rene Auberjonois, akciğer kanseri nedeniyle yaşamını yitirdi. Auberjonois, " Dokuz" filmindeki Odo karakteriyle hafızalara kazınmıştı.

Auberjonois'nın oğlu Remy-Luc Auberjonois'nın Associated Press ajansına yaptığı açıklamada, 79 yaşındaki aktörün California eyaletinin Los Angeles kentindeki evinde akciğer kanserinden dolayı öldüğünü ifade etti.

"Uzay Yolu: Derin Uzay Dokuz" (Star Trek: Deep Space Nine) filminde Odo, Cephede Eğlence (M.A.S.H.) filminde ise "Father Mulcahy" karakterleriyle hafızalarda yer edinen Auberjonois, "Benson" adlı durum komedisinde de rol almıştı.

Auberjonois, Küçük Deniz Kızı filminde "Les Poissons" adlı şarkıyı söyleyen Şef Louis'in yanı sıra farklı animasyonlarda seslendirme yapmıştı.

AA

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