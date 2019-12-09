Başkan Erdoğan İstanbul'da Eşref Gani ile bir araya geldi

Başkan Erdoğan, Asya'nın Kalbi İstanbul Süreci Bakanlar Konferansı'na katılan Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile Dolmabahçe Çalışma Ofisinde bir araya geldi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Asya'nın Kalbi İstanbul Süreci Bakanlar Konferansı'na katılan Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile görüştü. İki liderin görüşmesi Beşiktaş'taki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisinde basına kapalı olarak gerçekleşti.
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