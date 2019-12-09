Yeni partilerin AK Parti’yi bölme imkanı yok

VATAN Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, kurulacak yeni partiler için, "Bu bir Amerika operasyonu ama bunların çok etkili olmasına ihtimal vermiyorum. Bunlar Türkiye, Atlantik'ten kopup Avrasya'ya giderken ters istikamette, Amerika yönünde çaba içerisindeler ama AK Parti'yi bölme kabiliyetlerinin pek olmadığı görülüyor" dedi.

VATAN Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, kurulacak yeni partiler için, "Bu bir Amerika operasyonu ama bunların çok etkili olmasına ihtimal vermiyorum. Bunlar Türkiye, Atlantik'ten kopup Avrasya'ya giderken ters istikamette, Amerika yönünde çaba içerisindeler ama AK Parti'yi bölme kabiliyetlerinin pek olmadığı görülüyor" dedi.

ABD OPERASYONU

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, İzmir'de düzenlediği basın toplantısında siyasi gelişmeleri değerlendirdi. Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile eski bakan Ali Babacan'ın parti kurma girişimlerine dair açıklamalarda bulunan Doğru Perinçek, "AK Parti ve MHP, Amerika'ya direnmeye başladı. Türkiye, Amerika'nın denetiminden ayrılıyor, FETÖ ve PKK'nın üzerine gidiyor. Amerika'nın buna yanıtlarından biri de AK Parti'den, AK Parti içerisindeki Amerika'yı koparma girişimi. Davutoğlu ve Babacan olayı, AK Parti içerisindeki Amerika'nın, Amerika tarafından AK

Parti'den kopartılması operasyonu olarak görülebilir. Zaten Davutoğlu başbakanlıktan uzaklaştırıldığı zaman, yarı resmi

basın organı, 'Amerika, Ankara'daki adamını kaybetti' diye yazdı. Amerika kendisi Davutoğlu'na, 'Benim adamım' dedi. Bu bir Amerika operasyonu" diye konuştu. İKİYE BÖLÜNDÜLER

"Abdullah Gül de, Babacan ile birlikte" diyen Perinçek, "Davutoğlu, Abdullah Gül, Mehmet Şimşek, Babacan... Gerçi ikiye bölündüler ama her ikisi de Amerika Birleşik Devletleri'nin projeleri içerisinde yer alan unsurlar. Yaptıkları yolsuzluklar falan da Cumhurbaşkanı tarafından dün ortaya serildi. Bunların etkili olmasına ihtimal vermiyorum. Bunlar Türkiye, Atlantik'ten kopup Avrasya'ya giderken, ters istikamette, bir takım Amerika yönünde çaba içindeler ama AK Parti'yi bölme kabiliyetlerinin olmadığı görülüyor" dedi.



'TÜRKİYE'Yİ KİMSE PARÇALAYAMAZ'

PERİNÇEK, konuşmasında Almanya'nın devlet televizyonunda, 1937 Dersim olaylarına ilişkin yapılan yayında Alevilerin gaz kullanılarak imha edildiğinin anlatıldığını, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de Adolf Hitler'e benzetildiğini söyleyerek tepki gösterdi.

NİDA ALADAĞ