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'da 2 katlı kerpiç bina çöktü: 3 ölü

Konya'da 2 katlı kerpiç bina çöktü: 3 ölü

10.12.2019, 10:31

'nın Karatay ilçesi Burç Sokak'ta çöken 2 katlı kerpiç evin enkazında kaldığı belirtilen 2'si çocuk 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. 3 kişinin cenazelerinin çıkarılması için çalışmalar sürüyor.

Konya'nın Karatay ilçesinde 2 katlı kerpiç bina çöktü, enkaz altındaki 3 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

GÖÇÜK MEYDANA GELDİ

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Akçeşme Mahallesi Akçeşme Sokağı'ndaki kerpiç evde, sabah karşı henüz belirlenemeyen nedenle göçük meydana geldi.

CANSIZ BEDENLERİ BULUNDU

Çevredekilerin evde enkaz altında kalanların olduğu yönündeki ihbarı üzerine, bölgeye çok sayıda AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekibi gönderildi. Çalışmalar sonucunda 2'si çocuk 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

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