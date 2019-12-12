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'ndan 1915 olaylarıyla ilgili skandal karar! Sözde Ermeni tasarısını kabul ettiler

ABD Senatosu'ndan 1915 olaylarıyla ilgili skandal karar! Sözde Ermeni tasarısını kabul ettiler

12.12.2019, 22:49

1915 olaylarını 'soykırım' olarak niteleyen Ermeni tasarısını kabul etti. tarafından 4. kez sunulan tasarıya bu kez itiraz eden olmadı.

ABD Senatosu'nda yapılan oylama 1915 olaylarını soykırım olarak niteleyen ile sözde Ermeni tasarısı kabul edildi.

Demokrat Senatör Menendez tarafından 4. kez sunulan tasarıya bu kez itiraz eden olmadı.

Tasarının geçtiğini Demokrat Senatör Bob Menendez Twitter'dan açıkladı.

Söz konusu tasarı Beyaz Saray'ın ricasıyla önce Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham daha sonra ise Cumhuriyetçi Senatörü David Perdue tarafından bloke edilmişti.

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