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Girit açıklarında 4,9 büyüklüğünde ! 'dan da hissedildi

Girit açıklarında 4,9 büyüklüğünde deprem! Muğla'dan da hissedildi

12.12.2019, 09:02

Son dakika haberine göre; 'de açıklarında 4,9 büyüklüğünde meydana geldi. Depremin deniz yüzeyinin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği tespit edildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06.05'te Girit Adası'nın güney doğusu açıklarında 4,9 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin deniz yüzeyinin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği tespit edildi.

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