Son dakika haberine göre; Akdeniz'de Girit Adası açıklarında 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin deniz yüzeyinin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği tespit edildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06.05'te Girit Adası'nın güney doğusu açıklarında 4,9 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Depremin deniz yüzeyinin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği tespit edildi.
Girit açıklarında 4,9 büyüklüğünde deprem! Muğla'dan da hissedildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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