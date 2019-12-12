Karanfil kokusundan barut kokusuna!

ŞIRNAK İdil'de PKK'lı teröristlerin araziye döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen astsubay üstçavuş Esma Çevik'in, ilk görev yeri olan Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yol kontrollerinde çiçek dağıtırken görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüler Bodrumluların yüreklerini dağladı.
ŞIRNAK İdil'de PKK'lı teröristlerin araziye döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen astsubay üstçavuş Esma Çevik'in, ilk görev yeri olan Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yol kontrollerinde çiçek dağıtırken görüntüleri ortaya çıktı.
Görüntüler Bodrumluların yüreklerini dağladı.
ADEM ÜLKER
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