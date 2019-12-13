ABD Senatosu, 1915 olaylarını 'Soykırım' olarak niteleyen Ermeni tasarısını kabul etti. Demokrat Senatör Menendez tarafından 4. kez sunulan tasarıya bu kez itiraz eden olmadı.

ABD Senatosu, 1915 olaylarını 'Soykırım' olarak niteleyen Ermeni tasarısını kabul etti. Demokrat Senatör Menendez tarafından 4. kez sunulan tasarıya bu kez itiraz eden olmadı. Tasarının geçtiğini Demokrat Senatör Bob Menendez Twitter'dan açıkladı. Senatonun bu konudaki görüşünü yansıtan bir düzenleme olan karar tasarısının, yasal olarak herhangi bir bağlayıcılığı bulunmuyor.



TÜRKİYE'DEN SERT TEPKİ

CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanı Fahrettin Altun yaptığı açıklamada, ABD Senatosu'nda kabul edilen 1915 tasarısına tepki gösterdi. 'Kabul edilen tasarı ikili ilişkilerin geleceğini tehlikeye atmaktadır' diyen Altun, "Yaptırımlar ve tehditler ulusal güvenlik çıkarlarımızı korumaktan vazgeçirmeyecek" ifadelerini kullandı. ABD Senatosu'ndan skandal soykırım kararı

BİR SAYGISIZLIK DAHA YAPTILAR

ÖTE yandan ABD Senatosu'nun Dış İlişkiler Komitesi, Türkiye'ye S-400 savunma sistemi almasıyla ilgili olarak yaptırım kararı aldı. Senato'nun aldığı bu skandal karara Türkiye'den tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Barış Pınarı Harekatımız ve S-400 sistemi gerekçesiyle ülkemize yaptırım uygulanmasını öngören bir yasa tasarısının ABD Senatosu'nda hangi saiklerle kabul edildiğini biliyoruz. Bunun nedeni, Suriye'nin kuzeyinde hazırlanan projeye indirdiğimiz ağır darbeden kaynaklanan derin hayal kırıklığıdır" denildi.