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Başkan Erdoğan pazar günü A 'e konuk oluyor

Başkan Erdoğan pazar günü A Haber'e konuk oluyor

13.12.2019, 17:30 Güncelleme Tarihi: 13.12.2019,17:31

Başkan , günü saat 21.00'de A 'e konuk olacak. Başkan Erdoğan'ın ve dünya gündemine dair önemli açıklamalar yapması bekleniyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 15 Aralık 2019 Pazar günü saat 21.00'de "BAŞKAN ERDOĞAN ile GÜNDEM ÖZEL" programıyla ile A Haber ekranlarına konuk olacak ve Türkiye ile dünya gündemine dair önemli açıklamalar yapacak.

ORTAK YAYIN OLACAK
"Başkan Erdoğan ile Gündem Özel" programı A Haber- Atv-A Para-ANews-A2-A Haber Radyo ortak yayınıyla tüm Türkiye'ye ulaşacak.

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