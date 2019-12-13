Başkan Erdoğan pazar günü A Haber'e konuk oluyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 15 Aralık 2019 Pazar günü saat 21.00'de A Haber'e konuk olacak. Başkan Erdoğan'ın Türkiye ve dünya gündemine dair önemli açıklamalar yapması bekleniyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 15 Aralık 2019 Pazar günü saat 21.00'de "BAŞKAN ERDOĞAN ile GÜNDEM ÖZEL" programıyla ile A Haber ekranlarına konuk olacak ve Türkiye ile dünya gündemine dair önemli açıklamalar yapacak.

ORTAK YAYIN OLACAK

"Başkan Erdoğan ile Gündem Özel" programı A Haber- Atv-A Para-ANews-A2-A Haber Radyo ortak yayınıyla tüm Türkiye'ye ulaşacak.