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Başkan Erdoğan Dolmabahçe'de 'yi kabul etti

Başkan Erdoğan Dolmabahçe'de İsmail Heniyye'yi kabul etti

14.12.2019, 20:40

Başkan , 'daki Dolmabahçe çalışma ofisinde Başkanı 'yi kabul etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi kabul etti.

Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki kabul, basına kapalı yapıldı.

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