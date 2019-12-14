Başkan Erdoğan Dolmabahçe'de İsmail Heniyye'yi kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'daki Dolmabahçe çalışma ofisinde Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi kabul etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi kabul etti.
Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki kabul, basına kapalı yapıldı.
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