Mehmetçik Rasulayn’da 12 kiloluk 2 bomba imha etti

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Rasulayn'da menfez içinde tuzaklanmış uzaktan komutalı 12 kilogramlık iki tüpün kontrollü şekilde imha edildiğini duyurdu. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesinde arama-tarama faaliyetlerine devam eden kahraman Mehmetçiğimiz, mayın ve el yapımı patlayıcıları bir bir imha ediyor. Son olarak Rasulayn'da menfez içerisine tuzaklanmış uzaktan komutalı, 12 kilogramlık iki tüp tespit edilerek, kontrollü şekilde imha edildi" denildi.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Rasulayn'da menfez içinde tuzaklanmış uzaktan komutalı 12 kilogramlık iki tüpün kontrollü şekilde imha edildiğini duyurdu. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesinde arama-tarama faaliyetlerine devam eden kahraman Mehmetçiğimiz, mayın ve el yapımı patlayıcıları bir bir imha ediyor. Son olarak Rasulayn'da menfez içerisine tuzaklanmış uzaktan komutalı, 12 kilogramlık iki tüp tespit edilerek, kontrollü şekilde imha edildi" denildi.

TERÖRİSTLERİN AÇTIĞI TÜNELLER KAPATILIYOR

BARIŞ Pınarı Harekatı bölgesinde açılan ve halkın yaşamını olumsuz etkileyen terör tünellerini kapatma faaliyeti devam ediyor. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/ YPG'li teröristlerce Barış Pınarı Bölgesi'nde açılan ve halkın yaşamını olumsuz etkileyen terör tünellerini tespit ve kapatma faaliyetleri ilk günden itibaren aralıksız devam ediyor" ifadelerine yer verildi.