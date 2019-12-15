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Ailelerin evlat nöbeti 104’üncü gününde

Ailelerin evlat nöbeti 104’üncü gününde
Giriş Tarihi: 15.12.2019

İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti 103'üncü gününe girdi. 5 yıl önce HDP Kağıthane binasına gittikten sonra dağa kaçırıldığı ileri sürülen 'in annesi , 103 gündür HDP binası önünde oturma eylemini sürdürüyor.

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti 103'üncü gününe girdi. 5 yıl önce HDP Kağıthane binasına gittikten sonra dağa kaçırıldığı ileri sürülen Yakup Edizer'in annesi Saliha Edizer, 103 gündür HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemini sürdürüyor. Oğlunun kaçırıldığında lise öğrencisi olduğunu belirten Edizer, "Ben Yakup'u onlar için doğurmadım ve onlardan Yakup'u istiyorum. Onlar benim çocuğumu elde edemezler. Benim çocuğumu göndersinler. Yakup sesimizi duyuyor veya görüyor ise bir yolunu bulup kaçsın" diye konuştu.
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