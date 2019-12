Başkan Erdoğan ile Gündem Özel atv ve A Haber 'de

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bu akşam saat 21.00’de, atv, AHaber, APara ve A2 ortak yayınında gündeme dair önemli açıklamalar yapacak. "Başkan Erdoğan ile Gündem Özel" programı, A Haber ile atv'nin yanı sıra, A Para, A News, A2 ve A Haber Radyo'da da ortak yayınla tüm Türkiye'ye ulaşacak.

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, 15 Aralık 2019 Pazar günü saat 21.00'de "Başkan Erdoğan ile Gündem Özel" programı ile atv-A Haber ortak yayınında ekranlara konuk olacak. Erdoğan, programda Türkiye ile dünya gündemine dair önemli açıklamalar yapacak.

ORTAK YAYIN OLACAK

"Başkan Erdoğan ile Gündem Özel" programı, A Haber ile atv'nin yanı sıra, A Para, A News, A2 ve A Haber Radyo'da da ortak yayınla tüm Türkiye'ye ulaşacak.



ŞAHİZAR NİNE'DEN ÖZEL ZİYARET

BURSA'NIN Keles ilçesinde günde 2 kilometre yol yürüyerek okuma yazma öğrenen 85 yaşındaki Şahizar Yıltır, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'la görüştü. Şahizar Nine, Emine Erdoğan'ın başlattığı okuma-yazma seferberliği kapsamında ilerleyen yaşına rağmen kar kış demeyip, her gün 2 kilometre yürüyerek gittiği kursta okuma-yazma öğrendi. Geçtiğimiz Ocak ayında haberi yapılan Şahizar Yıltır'ın başarı hikayesi geniş yankı bulmuştu. Başkan Erdoğan, eşi Emine Erdoğan'ın televizyonda izlediği Şahizar Yıltır ve ailesini Ankara'ya davet etti. Külliye'de Erdoğan çiftiyle bir araya gelen Şahizar Nine ve ailesi, birlikte hatıra fotoğrafı çektirerek, Keles bebeği hediye etti.