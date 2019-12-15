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Başkan Erdoğan ile Gündem Özel'de önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan ile Gündem Özel'de önemli açıklamalar

15.12.2019, 21:23 Güncelleme Tarihi: 15.12.2019,21:32

Başkan , A Haber- ATV ortak yayınında gazetecilerin sorularını cevaplıyor. Erdoğan, ve dünya gündemine dair önemli değerlendirmelerde bulunuyor.

CANLI YAYIN

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ATV, A Haber, A Para, A News, A2 ve A Haber Radyo ortak canlı yayınında önemli açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Sarraj oranın meşru bir başkanı, Hafter ise meşru bir başkan değil illegal bir yapısı olan bir kişi. Uluslararası mutabakatın olduğu bir isim de değil.

Yaptığımız çalışmalarda Libya'ya yönelik uluslararası haklardan kaynaklı mutabakat imzaladık. Bunlardan biri deniz yetki alanı diğeri ise güvenli ve askeri işbirliği ile ilgili.

Bunlarla birlikte Türkiye aleyhinde tek taraflı adımlar atılmasına izin vermeyeceğimizi açıkça ortaya koyduk.

Davet gelirse gereken adımları atarız. Libya'ya her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu daha önce söyledik.

Bu adım ile Sevr ters yüz edilmiş durumda.

Sondajda 3. gemiyi alacağız.

Türkiye ile Libya'nın bu sınırı Yunanistan'ı rahatsız ediyor. Bu sularda Libya ve Türkiye'nin hakları var bu hakların korunması gerekiyor. Ülkemizin içinden ve dışında birileri bu konuda rahatsız oluyor.

Kısa zamanda sismik araştırma ve sondaj çalışması başlayacak

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