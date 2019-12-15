Bayındır’ın kalbi Tarım OSB ile atacak

BAYINDIR’IN AK Partili Belediye Başkanı Uğur Demirezen, Başkan Erdoğan’ın müjdesini verdiği Tarıma Dayalı İhtisas OSB’nin örnek model oluşturacağını ifade etti. ÇİÇEKÇİLİK ve süs bitkileri alanında Hollanda ile yarışacaklarını söyleyen Demirezen, “Çalışmalara başlandı. Bayındır’ın ekonomisi çok daha güçlü olacak” diye konuştu

İzmir Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen, Bayındır'ın geleceğini anlattı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi" kurulacağı yönünde verdiği müjde Bayındırlı üreticiler arasında heyecan yarattı. AK Partili Demirezen, bu OSB'nin bölgede örnek model oluşturacağını ifade etti. Bayındır'da 'bacasız sanayi' çiçekçilik ve süs bitkileri sektörünün hızla geliştiğini aktaran Başkan Demirezen, Yeni Asır Muhabiri Nadir Uysal'ın sorularını yanıtladı.

HER KÖŞEYE EŞİT HİZMET

● Başkan Erdoğan'ın müjdesi ilçede nasıl yankılandı?

- Başkanımız hizmette ayrım yapmıyor. Yıllardır, Türkiye'nin her köşesine eşit hizmet götürmenin telaşını yaşıyor. Son İzmir ziyaretinde bizleri kırmadı. Kiraz'a giderken Bayındır'a uğradı. Daha öncede ilçemizi ziyaret ettiği için çiçekçilik sektörünün yıllar içindeki gelişimini yakından takip ediyor. Bizlere verdiği Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kurulacağı yönündeki müjde sektör emekçilerini ve yatırımcılarını sevindirdi.

● OSB ile ilgili çalışmalar başladı mı?

- Başkanımızın ziyaretinin hemen ardından ilgili bakanlıklarla temaslar kurulup, çalışmalar başladı. Yer belirlemek için uzmanlarla çalışıyoruz. Yatırımın iki yıl içinde tamamlanmasını öngörüyoruz. Ön çalışmalar bir an önce tamamlanıp, tesislerin temeli geciktirmeden atılacak. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim Bayındır Hollanda'ya rakip olmak için yarışıyor. Kendimize büyük hedefler belirledik.

40 ADET İŞLETME OLACAK

● Nasıl bir OSB olacak?

- Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin, yaklaşık 1 milyon 334 bin metrekare alanda kurulması planlanıyor. Toplamda, 25 dekarlık 40 adet süs bitkileri işletmesi faaliyet gösterecek. Çiçekçilik ve süs bitkileri üretimiyle öne çıkan Bayındır ekonomisi şahlanacak. Festivalimiz ile tanıtımı daha güçlü ve aktif hale getireceğiz. Mikro klima iklim koşullarına sahibiz. Çiçekçilik ve süs bitkileri yetiştiriciliğinde coğrafi avantajlarımız var. Bunları en iyi şekilde değerlendireceğiz.

● Bilindik OSB'lerden farklı mı olacak?

- Evet, birbirini tamamlayan tesisler ve üretim iç içe olacak. İşletmelerin yanı sıra çiçek borsası, fuar alanları olacak.



'GELECEĞİMİZİ PLANLIYORUZ'

2000'Lİ yıllardan sonra çiçekçilik ve süs bitkileri alanında inanılmaz bir ivme yakaladıklarını anlatan Uğur Demirezen, "Bayındır ekonomisi daha da güçlenecek. Devlet ve vatandaş işbirliğinin ilçede en güzel örneklerini verdik. Tarıma dayalı olan ekonomimizi çiçekçilik ile şahlandırdık. Şimdilerde herkesin parmakla gösterdiği kalkınma modelini gerçekleştirdik. İnandık ve başardık. Çok daha iyi yerlere geleceğiz. Şimdiden geleceğin Bayındırını planlamaya başladık" diye konuştu.



'İHRACAT ÜSSÜ HALİNE GELECEK'

TARIMA Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kurulmasıyla, süs bitkileri yetiştiriciliğinde Bayındır'ın ihracat üssü haline geleceğini kaydeden Başkan Demirezen, "Başkanımız bizlere net mesajlar verdi. Şimdi el ele verme zamanı. Sektöre ara elaman yetiştirilmesi için en kısa sürede eğitim merkezi kurulacak. OSB bünyesinde, paketleme, ambalajlama ve depolama, araştırma geliştirme merkezi ve süs bitkileri konusunda fuar ve festivallerin yapılacağı alanlar oluşturulacak. Hollanda ve Singapur'u geçeceğiz. Onlar yapıyor biz niye yapamayalım? Yaklaşık bin 500 kişi istihdam edilecek" dedi.

NADİR UYSAL