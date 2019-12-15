CHP İzmir’de 3 ilçenin başkanı belli oldu

CHP İzmir'de dün Seferihisar, Urla ve Bayındır İlçe kongereleri yapıldı. Seferihisar'da İlçe Başkanı Senem Gürer Solak ve Urla'da İlçe Başkanı Hakan Özbadur tek aday olarak girdikleri seçimi kazandı. Bayındır'da ise İlçe eski Başkanı Hüseyin Behzat Aydilek ipi göğüsledi.

CHP İzmir'de dün Seferihisar, Urla ve Bayındır İlçe kongreleri yapıldı. Seferihisar'da İlçe Başkanı Senem Gürer Solak ve Urla'da İlçe Başkanı Hakan Özbadur tek aday olarak girdikleri seçimi kazandı. Bayındır'da ise İlçe eski Başkanı Hüseyin Behzat Aydilek ipi göğüsledi.