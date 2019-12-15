  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Gündem > CHP ve HDP’li belediyelerin zulmü sürüyor

ve ’li belediyelerin zulmü sürüyor

CHP ve HDP’li belediyelerin zulmü sürüyor
Giriş Tarihi: 15.12.2019

seçimleri sonrası belediyelerden ve 'ye geçen belediyelerde baskı ve zulüm sürüyor. CHP'li belediyeler, çalışanlara sendikal baskı yapıyor, sürgün ediyor, işten atıyor.

31 Mart seçimleri sonrası AK Partili belediyelerden CHP ve HDP'ye geçen belediyelerde baskı ve zulüm sürüyor. CHP'li belediyeler, çalışanlara sendikal baskı yapıyor, sürgün ediyor, işten atıyor. Hak-İş Konfederasyonu'na bağlı sendikalardan 30 bin işçi istifa ettirildi. İşten çıkartılanların sayısı ise 4 bin 811 oldu.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

CHP ve HDP’li belediyelerin zulmü sürüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN