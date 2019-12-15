CHP ve HDP’li belediyelerin zulmü sürüyor

31 Mart seçimleri sonrası AK Partili belediyelerden CHP ve HDP'ye geçen belediyelerde baskı ve zulüm sürüyor. CHP'li belediyeler, çalışanlara sendikal baskı yapıyor, sürgün ediyor, işten atıyor.

31 Mart seçimleri sonrası AK Partili belediyelerden CHP ve HDP'ye geçen belediyelerde baskı ve zulüm sürüyor. CHP'li belediyeler, çalışanlara sendikal baskı yapıyor, sürgün ediyor, işten atıyor. Hak-İş Konfederasyonu'na bağlı sendikalardan 30 bin işçi istifa ettirildi. İşten çıkartılanların sayısı ise 4 bin 811 oldu.