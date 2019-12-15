Cumhuriyet Halk Partisi cehalet partisi oldu

TBMM'yi karıştırmak isteyen CHP, Genel Kurul'da milletvekillerini germek ve tansiyonu yükseltmek için akla hayale gelmedik iddia ve safsatalarla gündemde kalmaya çabalıyor. Bunlardan biri de önceki günkü Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın bütçe görüşmesinde yaşandı. Bakan Mustafa Varank, CHP'lilerin "İSDEMİR'i Atatürk portakallarla kurdu" masalını demokrasi ve ekonomi dersi vererek çürüttü.

TBMM'yi karıştırmak isteyen CHP, Genel Kurul'da milletvekillerini germek ve tansiyonu yükseltmek için akla hayale gelmedik iddia ve safsatalarla gündemde kalmaya çabalıyor. Bunlardan biri de önceki günkü Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın bütçe görüşmesinde yaşandı. Bakan Mustafa Varank, CHP'lilerin "İSDEMİR'i Atatürk portakallarla kurdu" masalını demokrasi ve ekonomi dersi vererek çürüttü.

'BU NASIL PORTAKAL?'

Önce İSDEMİR iddialarını yanıtlayan Varank, "Gazi Mustafa Kemal kaç yılında vefat etti? 1938. İSDEMİR kaç yılında kuruldu? 1970'lerde. Yahu bu nasıl bir portakal Allah aşkına" dedi. CHP grubu genel kurulu germek için sıralara vururken, Engin Altay da yaptığı konuşma ile tansiyonu iyice yükseltti. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ise, "Bizim dinlediğimiz hususlar bir kez muhalefete yöneltildiğinde nasıl bir tahammülsüzlük olduğunu görüyoruz" ifadelerini kullandı.



"ASIL TEK ADAM KILIÇDAROĞLU'NUN KENDİSİ"

BAKAN Varank, Başkan Erdoğan'a yönelik "tek adam rejimi" çarpıtmalarına da CHP lideri Kılıçdaroğlu üzerinden örnek verdi. Varank, "Başkanımız Erdoğan girdiği 14 seçimin 14'ünü de ezici bir üstünlükle kazanmıştır. Tek adam kimdir biliyor musunuz? Girdiği 9 seçimin 9'unu da kaybedip, hala koltuğunda ısrarla oturan adama 'tek adam' denir. Koltuğunu korumak adına parti içi demokrasiyi hiçe sayıp 'Şu külliyeye gitti, bu Erdoğan'la görüştü' dedikoduları yayan adama, tek adam denir" ifadelerini kullandı.