‘Yeni oluşum ve partiler sürüklenip savrulacak’

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, kendilerine yeni maşalar arayan uluslar arası aktörlerin yeni oluşum ve parti kurma girişimlerini eleştirdi. YALÇIN, “Pensilvanya’dan esen rüzgarların kaldırdığı yapraklar, Cumhur İttifakı fırtınasının önünde sürüklenip savrulacaktır” ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, yeni oluşum ve parti kurma girişimlerini eleştirdi. Yazılı bir açıklama yapan Yalçın, "2023 küresel güç vizyonuna doğru emin adımlarla ilerleyen Türkiye'nin önünü kesmek için yeni senaryolar sahneye konmaktadır. Uluslararası aktörler kendilerine yeni piyonlar, yeni maşalar, bendeler ve taşeronlar bulmuş, günün dinamiklerine uygun cambazlar yetiştirerek bellerine ip bağlamıştır. Sahneye yeni partiler, yeni oluşumlar çıkmaya başlamış; kendilerinde "gelecek" vehmeden bir takım yalancı pehlivanlar "yapraktan kispetler" giyinmeye başlamıştır. Pensilvanya'dan esen rüzgarların kaldırdığı yapraklar, topraklarımızda esen Cumhur İttifakı fırtınasının önünde sürüklenip savrulacaktır" ifadelerini kullandı.