YPG’nin patlayıcı yalanı ortaya çıktı

Terör örgütü YPG/PKK'nın, Suriye'nin Kamışlı bölgesinde yerleştirdiği el yapımı patlayıcıları (EYP) temizleyerek bunları Türk güvenlik güçlerinin yerleştirdiği yalanıyla kara propaganda yürüttüğü ortaya çıktı.

Terör örgütü YPG/PKK'nın, Suriye'nin Kamışlı bölgesinde yerleştirdiği el yapımı patlayıcıları (EYP) temizleyerek bunları Türk güvenlik güçlerinin yerleştirdiği yalanıyla kara propaganda yürüttüğü ortaya çıktı.

HALKI KIŞKIRTMAK İÇİN

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre YPG/PKK, Kamışlı'da sivil halkın kalabalık olduğu yerlere EYP'ler yerleştirdi. Daha sonra bu patlayıcıların örgüt mensupları tarafından tespit edilerek imha edildiğine ilişkin görüntüler, örgüte yakın medya organlarında ve sosyal medyada paylaşıldı. Suriye barınma alanlarından kaçarak teslim olan terör örgütü YPG/PKK mensupları S.T. ve H.Ş, ifadelerinde, Kamışlı'nın en kalabalık sokak ve caddelerine örgüt tarafından EYP düzenekleri konulduğunu, daha sonra bu EYP'lerin göstermelik olarak örgüt mensuplarınca tespit edilmiş gibi imha edildiğini anlattı. Konuyla ilgili haberlerin örgüte yakın medya organlarında ve sosyal medyada paylaşıldığını belirten S.T. ve H.Ş, bölge halkının Türkiye'ye karşı kışkırtılmak istendiğini aktardı.



ESAD REJİMİYLE BİRLEŞME PAZARLIĞI

BEŞŞAR Esad rejimi ve terör örgütü YPG/PKK, örgüt işgalindeki bölgelerin yönetimi ve mensuplarının rejim ordusuna katılması için görüşmeleri sürdürüyor. Rejim, Barış Pınarı Harekatı'yla darbe yiyen YPG/PKK'ya Ekim'de birleşme teklifinde bulunsa da örgüt, kendi yapısını koruma güvencesi verilmediği gerekçesiyle teklifi kabul etmedi. Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, YPG/PKK ve rejim arasındaki görüşmeler devam ediyor. Esad rejimi YPG/ PKK ve ismini kullandığı SDG'nin tüm unsurlarının orduya katılmasını isterken, örgüt ise ayrı bir alay olarak orduya katılabilecekleri yanıtını veriyor.



TÜRK İHA VE SİHA'LARA KKTC'DE ÜS KURULACAK

KKTC hükümeti, Geçitkale Havaalanı'nın insansız hava araçları (İHA) ile yürütülecek faaliyetlerde kullanılmasına onay verdi. Başbakanlık açıklamasında, "KKTC hükümeti olarak, Doğu Akdeniz bölgesinde yaşanan son gelişmeler ışığında KKTC ile Türkiye Cumhuriyeti'nin meşru hak ve menfaatlerinin korunması amacıyla Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı'nın talebi üzerine Geçitkale Havaalanı'nın İnsansız Hava Araçları ile yürütülecek faaliyetler için kullanılmasına izin verilmiştir" ifadeleri kullanıldı. KKTC'de Mağusa bölgesinde yer alan Geçitkale Havaalanı, işadamı Asil Nadir'e kiralanmıştı. Geçitkale Havaalanı'nın askeri amaçla kullanılmasına yönelik çalışmalar bir süredir devam ediyordu.