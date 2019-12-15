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Zeybekci ’de başkan adaylarıyla bir araya geldi

Zeybekci İzmir’de başkan adaylarıyla bir araya geldi
Giriş Tarihi: 15.12.2019

seçimlerinin devam ettiği Teşkilatı'nda sürpriz bir buluşma gerçekleşti. Ekonomi ve AK Parti'nin 2019 İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı , İzmir'de kendisiyle birlikte yerel seçimlerde belediye başkan adayı gösterilen isimlerle bir araya geldi.

DELEGE seçimlerinin devam ettiği AK Parti İzmir Teşkilatı'nda sürpriz bir buluşma gerçekleşti. Ekonomi Eski Bakanı ve AK Parti'nin 2019 İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, İzmir'de kendisiyle birlikte yerel seçimlerde belediye başkan adayı gösterilen isimlerle bir araya geldi. 3,5 saat süren yemekli buluşmada AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli de yer aldı. Buluşmada Zeybekci ve adayların yerel seçim değerlendirmesi yaptığı, başkan adaylarının ilçeleriyle ilgili detaylı bilgiler verdikleri öğrenildi. Zeybekci'nin "İzmir'den elimizi çekmedik. Burada olmaya devam edeceğim" dediği öğrenildi.
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