Adalet Bakanlığı’ndan 3 bin kripto FETÖ’cü çıktı

FETÖ’nün Adalet Bakanlığı’ndaki mahrem yapılanması soruşturmasında örgüt ağı çözüldü. 60 ilde 270’i mahrem imam olmak üzere 3 bin civarında şüpheli tespit edildi. Şüphelilerin takipten kurtulmak için operasyonel hatlarla görüştükleri belirlendi

FETÖ'nün kripto yapılanmasına ilişkin geçen hafta Ankara merkezli 8 ilde düğmeye basılmasının ardından, Adalet Bakanlığı'nın içindeki kripto örgüt yapısı da deşifre oldu. Bakanlık ve MİT kordinesinde yürütülen soruşturmaya ilişkin çarpıcı ayrıntılara ulaşıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün daha önceki açıklamalarında FETÖ ile mücadeleye ilişkin işaret ettikleri soruşturmanın hayli kapsamlı olduğu ortaya çıktı.



HATLARI İTİRAF ETTİLER

İtirafçı olmak isteyen 8 kişi savcılığa yönlendirildi. İtirafçılar beyanlarında, örgütün başkaları adına alınmış operasyonel hatlar üzerinden mahrem imamlarla irtibat kurduklarını anlattı. Bunun üzerine MİT, söz konusu operasyonel hatlara yönelik teknik bir çalışma başlattı. Aylar süren çalışmanın ardından 906 operasyonel hat tespit edildi. Söz konusu hatların HTS kayıtlarından irtibatlı oldukları 270 mahrem imam da deşifre edildi. Ayrıca şüphelilerin kullandığı operasyonel hatlar ile kendi aralarındaki hatlara ilişkin adres ve baz eşleştirmesi de yapıldı. Hatların örtüştüğü belirlendi.



İÇERİDEKİ YAPIYI ANLATTI

Mahrem yapılanmada, Bilirkişilik ve Cezaevi İzleme Kurulu üyelerinin önemli bir yer teşkil ettiğini söyleyen gizli tanık, "Adalet yapılanması içerisinde bilirkişi ve cezaevi izleme kurullarının kodlanmış hali 'BİK-CİK'tir. Bilirkişilerle ilgili komisyonlar liste açıklamadan önce, örgüte mensup kişilerin buraya başvuru yapmaları sağlanırdı. Bu kapsamda örgütün önem verdiği dosyalara örgüt içerisinden birinin bilirkişi olarak atanması yapılırdı. Böylece o dosyanın dava süreci yönlendirilmeye çalışılırdı. Ayrıca bilirkişilerin aldıkları bilirkişi ücretlerinin bir kısmı yine örgüte aktarılırdı. Cezaevi İzleme Kurulları içerisinde yer alacak kişiler de örgüt tarafından tespit edilerek Adli Yargı Adalet Komisyonları'nda görevlendirilmeleri sağlanırdı" dedi.



İNANCA GÖRE PUAN VERMİŞLER

FETÖ'NÜN mahrem yapılanması tarafından bakanlık personelini çeşitli kodlarla fişlediği de ortaya çıktı. Buna göre, '0' ateist veya Allah inancı olmayan, '1' Allah'a inancı olup ibadet etmeyen kişi. '3İ' beş vakit namaz kılıp örgüte sempati duyan fakat daha sohbetlere gelip gitmemiş örgütün kazanmayı hedeflediği kişiler. '4' örgütün sohbetlerine düzenli gelen kişiler. '5' örgütün mütevellisi, '5A' ise örgütün has elemanı ve örgüt adına istihbari bilgi toplayan kişiler oluyordu.



BAKANLIĞIN KOD ADI: ADİL

Soruşturma kapsamında "Etkin Pişmanlık Yasası" kapsamında itirafçı olmak isteyen 8 kişinin ifadesi alındı. Soruşturma dosyasında yer verilen T-Rex adlı gizli tanık ifadesinde mahrem yapılanmada Emniyet'e "Şapkalı" Askeriye ve MİT'e "Renkli" Adalet Bakanlığı'na da "Adil" kod isimlerinin kullanıldığını anlattı.



LİSTELER 60 İL BASSAVCILIGINA GÖNDERİLDİ

Soruşturma kapsamında aralarında zabıt katibi ile infaz koruma memurları bakanlık dışında mahrem imam olarak görevlendirildiği tespit edilen 3 bin civarında isim tespit edildi. Bu kapsamda listeler oluşturuldu Ankara dahil 60 İl Başsavcılığı'na şüpheli listesi gönderildi. Buna göre ilk dalga 8 ilde 240 şüpheliye yönelik yapılırken, ilerleyen dönemde yeni dalga operasyonların geleceği bildirildi.



■ YÜKSEL TEMEL /ANKARA