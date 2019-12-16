Başkan Erdoğan İsviçre'ye gitti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "TRK" uçağı ile saat 10.55'te İsviçre'ye hareket etti. Başkan Erdoğan'ı, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ve öteki ilgililer uğurladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ve öteki ilgililer uğurladı.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz da Cenevre'ye gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Mülteci Örgütü (UNHCR) ile İsviçre hükümetinin ortaklaşa ev sahipliğinde, Türkiye'nin eş başkanlığında Cenevre Milletler Sarayı'nda düzenlenecek "1'inci Küresel Mülteci Forumu" ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı tarafından "Hayat Devam Ediyor, Sanat Devam Ediyor" başlıklı, Türkiye'de yaşayan Suriyeli sanatçıların eserlerinden derlenen karma resim ve fotoğraf sergisinin açılışına katılacak.

AA