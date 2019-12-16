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İstanbul'da ölü bulunan ajan 'in raporu belli oldu

İstanbul'da ölü bulunan İngiliz ajan Mesurier'in Adli Tıp raporu belli oldu

16.12.2019, 12:44

eski istihbarat subayı James Gustaf Edward Le , İstanbul ’nda evinin yakınında ölü bulunmuştu. TRT Haber'in geçtiği habere göre ajanın ölümüyle ilgili raporunda düşerek öldüğü belirtildi.

İstanbul Beyoğlu'nda evinin yakınında ölü bulunan İngiliz eski istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in Adli Tıp Raporu belli oldu. Le Mesurier'in düşerek öldüğü belirlendi.

İngiliz eski istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier, 11 Kasım'da Beyoğlu'nda ölü bulunmuştu. Cinayet büronun ön raporunda da bunun yüksekten düşmeye bağlı ölüm olduğu söylenmişti.

Le Mesurier ile ilgili Adli Tıp Raporu da hazırlandı ve İngiliz ajanın yüksekten düşmeye bağlı olarak hayatını kaybettiği belirtildi. TRT Haber'in haberine göre; bu rapor hazırlanırken kan ve doku örneklerinin incelendiği, kanında uyku ilaçlarından başka bulguya rastlanılmadığı ve doku örneklerinden de farklı bir DNA çıkmadığı belirlendi.

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